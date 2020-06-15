Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает агентство ТАСС. Неизвестные также сообщили о минировании здания аэропорта. Домодедово работает в обычном режиме, эвакуация не проводится.
Между тем, людей эвакуировали из аэропорта Краснодара. Там также получили анонимное сообщение о минировании самолетов, — передает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Уточняется, что из самолетов на местах стоянки и здания аэровокзала вывели около 550 человек. Задержаны шесть рейсов.
Все самолеты на стоянке столичного аэропорта Домодедово проверяют после сообщения об угрозе взрыва
Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает агентство ТАСС. Неизвестные также сообщили о минировании здания аэропорта. Домодедово работает в обычном режиме, эвакуация не проводится.