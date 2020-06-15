МИД РФ выступил в поддержку решения суда, приговорившего к 16 годам колонии строгого режима американца Пола Уиллана

Гражданина США обвинили в шпионаже. Сам он счел приговор политическим.

Госдепартамент Соединенных Штатов потребовал от России освободить осужденного, сообщив, что Уиллана лишили гарантий на справедливый суд.

В заявлении российского МИДа говорится, что в США по подобным статьям назначают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В министерстве также назвали «абсурдными» обвинения в затягивании процесса.