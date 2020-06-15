На Алексея Навального возбудили уголовное дело по обвинению в клевете в адрес ветерана войны

Поводом для претензий в адрес оппозиционера стал его комментарий по поводу ролика, вышедшего на телеканале RT.

Уголовное дело в отношении Навального возбудили московские следователи – основатель Фонда борьбы с коррупцией оказался в статусе подозреваемого. Оппозиционеру вменяется статья о клевете из-за видеоролика в поддержку принятия поправок в Конституцию, вышедшего на телеканале RT 2 июня. В нем, в частности, снялись ветеран Игнат Артеменко, а также хоккеист Вячеслав Фетисов, актер Василий Лановой и дизайнер Артемий Лебедев. Навальный опубликовал это видео у себя в твиттере, назвав участвовавших в съемках людей «продажными холуями», «позором страны» и «предателями». Этот комментарий политика и стал основанием для возбуждения дела, говорится в сообщении Следственного комитета. Лишение свободы Навальному не грозит: максимальная санкция по статье о клевете – штраф до миллиона рублей либо обязательные работы.

Ранее родственники ветерана, снявшегося в ролике, утверждали, что ему стало плохо после того, как он случайно прочел комментарий Навального в твиттере.