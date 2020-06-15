Противоречивые данные поступают о судьбе человека, открывшего стрельбу на Ленинском проспекте в Москве

Агентства РИА Новости и Интерфакс со ссылкой на источники сообщают, что от полученных ранений он скончался в больнице. Между тем, официальный представитель столичного управления С Юлия Иванова сказала РИА Новости, что молодой человек жив, он в больнице.

Ранее в полиции сообщили, что неизвестный напал на автоинспекторов и был ранен ответным огнем. Версию ведомства изложил начальник пресс-службы столичного Управления МВД Владимир Васенин.

Возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По данным источника РБК в столичном Управлении МВД, по полицейским стрелял 25-летний Ратмир Галаев, приехавший в Москву из Ингушетии. Собеседники издания утверждают, что в руках у молодого человека был переделанный под боевой газовый пистолет. Источник агентства ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что стрелявшего проверят на причастность к экстремизму.

Стрельба на Ленинском проспекте произошла этим вечером. Первоначально сообщалось, что стрелял водитель такси.