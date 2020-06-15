Россией были подняты истребители для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США и самолетов-разведчиков НАТО. Об этом только что со ссылкой на Минобороны сообщило агентство Интерфакс. Другие подробности не приводятся. Говорится лишь, что российские истребители международных правил не нарушали.