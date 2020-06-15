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18:31, 15 июня 2020

Россией были подняты истребители для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США

Россией были подняты истребители для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США и самолетов-разведчиков НАТО. Об этом только что со ссылкой на Минобороны сообщило агентство Интерфакс. Другие подробности не приводятся. Говорится лишь, что российские истребители международных правил не нарушали.



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