Россией были подняты истребители для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США и самолетов-разведчиков НАТО. Об этом только что со ссылкой на Минобороны сообщило агентство Интерфакс. Другие подробности не приводятся. Говорится лишь, что российские истребители международных правил не нарушали.
2020-06-15T18:31:38+03:00
2020-06-15T18:31:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 15 июня 2020
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