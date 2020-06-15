Во французском Дижоне три ночи подряд продолжались столкновения на национальной почве

Во французском Дижоне три ночи подряд продолжались столкновения между представителями местной чеченской диаспоры и выходцами из арабских стран. За это время ранены как минимум 12 человек.

ПЛЕНКА

Несколько десятков этнических чеченцев, вооружившись железными прутьями и бейсбольными битами, минувшей ночью уже привычно отправились на восточную окраину Дижона, в район Грезий, населенный главным образом выходцами из Северной Африки. На этот раз происходящее скорее напоминало акцию устрашения: большую часть времени кавказцы разъезжали по кварталу на автомобилях, демонстрируя свое присутствие и самые серьезные намерения, но при этом весьма охотно и довольно вежливо общаясь с журналистами. «Они нас оскорбили, они избили одного из наших, и мы здесь, чтобы ответить», — цитирует участника «рейда» сайт телеканала Франс3. По данным французских СМИ, несколько дней назад банда арабских наркоторговцев избила в Дижоне 16-летнего чеченца, который впоследствии в тяжелом состоянии попал в больницу. В ответ кавказцы разгромили в центре города кальянную, принадлежащую арабам, а затем отправились на окраину, где конфликт перерос в уличное столкновение с применением холодного оружия. Приехавшая на место полиция применила слезоточивый газ. На следующий день, в субботу, лидеры двух диаспор встретились, чтобы попытаться урегулировать конфликт, однако переговоры закончились перестрелкой. Теперь чеченцы говорят, что намерены и дальше патрулировать улицы, чтобы таким образом «бороться с наркодилерами», но что ни в коем случае не намерены причинять неудобства жителям города. Власти пока демонстрируют полную неспособность справиться с ситуацией. Прокурор Дижона назвал происходящее «недопустимым» и охарактеризовал столкновения как «вспышку расизма». Полиция до сих пор не задержала ни одного из участников событий.



По просьбе мэра Дижона в город перебрасываются дополнительные отряды полицейского спецназа.