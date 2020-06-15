Москва переходит к очередному этапу снятия ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса

Власти рапортуют о снижении заболеваемости.

С завтрашнего дня, как и обещал ранее мэр Сергей Собянин, вновь откроются летние веранды ресторанов и кафе. Стоматологические клиники смогут оказывать плановую помощь. Возобновляют работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%, говорится на сайте градоначальника.

Он отметил, что решение отменить режим самоизоляции и пропуска было сложным. Власти опасались, что эпидемиологическая ситуация в городе могла ухудшиться, однако этого не случилось. Показатели заболеваемости продолжают снижаться, утверждает Собянин. Он отметил, что «совсем и окончательно победить коронавирус невозможно», «он останется с нами надолго». Поэтому мэр призвал горожан продолжать соблюдать меры профилактики и быть осторожными.

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский рекомендовал столичным музеям оценить готовность к открытию с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

По словам Кибовского, в музеях проверят систему вентиляции, также пока будет ограничено число посетителей.

А вот гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова попросила отнестись с пониманием к тому, что за время двухмесячного перерыва животные отвыкли от людей.

Пока попасть в зоопарк можно будет только по электронным билетам. На входе посетителям будут измерять температуру.

В Москве за последние сутки зафиксировали менее 1400 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель с 11 июня. Выздоровели более 1,5 тысяч пациентов, 53 человека умерли.

В Кремле поддерживают призыв мэра Москвы Сергея Собянина к москвичам смотреть военный парад дома по телевизору. Это будет интереснее и безопаснее, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков добавил, что в администрации президента с пониманием относятся к тому, что некоторые регионы ограничивают проведение праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.

«Снятие карантинных ограничений в России преждевременно». Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред Совета директоров Альфа-банка, бывший вице-премьер правительства РФ Олег Сысуев. «Снятие ограничений — это большой риск. Еще все может вернуться в состояние весьма негативное. Это собственно показано на опыте других стран. Вместе с тем, мне кажется, что московские показатели (уровня зараженных и выздоровевших) они сильно отличаются и тренд, что происходит в других городах России, населенных пунктах и городах», — сказал он.

По словам О.Сысуева, Москва проходит пик эпидемии, но в остальных городах России все гораздо сложнее. «Мне кажется, наверное, что Москва пик прошла. А всем остальным городам и населенным пунктам России еще далеко до этого плато, где никак не предвидится пока снижение зараженных», — отметил он.

По мнению Олега Сысуева, выход из кризиса будет медленным.