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18:20, 15 июня 2020

В результате перестрелки на Ленинском проспекте в Москве пострадали двое сотрудников ГИБДД

По данным ТАСС, стрелявший в них мужчина погиб от ранений.

Стрельба на Ленинском проспекте в районе гостиницы «Салют» произошла сегодня днем после того, как сотрудники ГИБДД остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Нападавшим, однако, оказался не таксист, а проходивший мимо человек, который открыл огонь по полицейским, предположительно, из травматического оружия. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МВД. Источник агентства ТАСС уточняет, что стрельба велась из оружия, переделанного в боевое.

Момент перестрелки попал на видео, сделанное очевидцем. На этих кадрах видно, как один из сотрудников ГИБДД пытается выхватить оружие у злоумышленника, но после выстрела падает плашмя на асфальт. Второму полицейскому, несмотря на ранение в ногу, удалось подстрелить нападавшего двумя выстрелами в живот, он был задержан. Все трое участников перестрелки были доставлены в больницу, один из полицейских находится в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, стрелявший был приезжим с Кавказа и в момент нападения находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.



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