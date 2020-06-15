Россия объявила о высылке двух чешских дипломатов с семьями

Это ответная мера, которая последовала, после того как власти Чехии объявили персонами нон-грата российских дипломатов.

Дипломатический скандал начался с публикации в одном из чешских изданий, в которой сообщалось, что из России приехал спецагент, с заданием устранить двух чешских политиков. Мэр Праги Зденек Гржиб должен был стать жертвой из-за того, что улицу, на которой стоит российское посольство переименовали в честь оппозиционера Бориса Немцова, ну а префект одного из округов Ондржей Коларж демонтировал памятник Маршалу Ивану Коневу, вместо которого был установлен монумент в честь генерала Власова. В статье указывалось даже название яда – рицин. Власти страны отнеслись к этой публикации серьезно и выслали двух работников Россотрудничества. Премьер Чехии Андрей Бабиш сослался на поступивший из российского посольства ложный донос. Москва отреагировала зеркально. В здание на Смоленской вызвали посла Витзеслава Пивоньку.

В МИДе со своей стороны раскрыли содержание разговора, в котором действия чешских властей были названы провокацией, совершенной без каких-либо оснований, что Прага признала официально.

Два чешских дипломата вместе с семьями должны покинуть Москву до четверга.