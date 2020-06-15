Ученого из Петербурга обвиняют в продаже секретных данных китайским спецслужбам

Президенту Арктической академии наук Валерию Митько грозит теперь до 20 лет лишения свободы.

78-летнему ученому Валерию Митько предъявили обвинение в госизмене. Интерфакс со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах пишет о том, что президента Арктической академии наук подозревают в передаче секретных документов о российских подводных лодках китайских спецслужбам. Следователи считают, что Митько на протяжении года собирал информацию по шпионскому заданию, а потом продал её за рубеж. Сам ученый говорит о том, что действительно несколько лет назад летал в Китай, но только для того, чтобы читать лекции в одном из университетов. По словам Митько, тогда в аэропорту его багаж негласно вскрыли сотрудники ФСБ, и сфотографировали все сложенные там бумаги.

Экспертиза, как пишет «Медуза», показала, что один из этих документов представляет государственную тайну. Задержали ученого только через полтора года после этого инцидента: Митько уже несколько месяцев находится под домашнем арестом, однако о его деле ранее не сообщалось. Защита ученого сейчас намеревается обжаловать условия домашнего ареста: дело в том, что Митько не только не может выходить из дома, ему также запретили общаться с журналистами и даже со своими близкими родственниками. Отметим, что Митько больше 30 лет служил на кораблях и подводных лодках, после чего стал преподавать в разных вузах. Помимо своей работы в Арктической академии наук, Митько также занимает пост председателя петербургского отделения секции геополитики и безопасности Российской академии естественных наук.

В ФСБ информацию по делу Митько пока что никак не комментируют.