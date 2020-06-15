США требуют немедленного освобождения Пола Уилана, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео

Американца сегодня осудили на 16 лет тюрьмы по делу о шпионаже.

Майк Помпео глубоко возмущен решением осудить Пола Уилана после «тайного судебного разбирательства, с использованием секретных доказательств и без должного допуска свидетелей со стороны защиты», написал он в Twitter. Глава Госдепартамента подчеркнул: Уилан был лишен гарантий на справедливый суд. Кроме того, у Вашингтона «вызывает ужас» то, как обращаются с американцем – российские власти поставили под угрозу его здоровье. США требуют «его немедленного освобождения». Американский посол Джон Салливан разочарован и разъярен приговором Уилану.

Салливан отметил, что этот приговор, безусловно, не будет иметь положительного эффекта на отношения США и России, но диалог не остановит. Американский посол намерен добиваться освобождения Уилана и обсуждать эту тему на переговорах. Великобритания, у Уилана есть подданство этой страны, также продолжит заниматься его делом, и поднимать вопрос с российскими властями, в том числе на высшем уровне, заявила британский посол Дебора Броннерт. По ее словам, Лондон рассчитывает, что власти обеспечат рассмотрение апелляции в

справедливом и прозрачном порядке.

Сразу после приговора встал вопрос о возможном обмене Уилана. По словам его адвоката Владимира Жеребенкова, такая возможность сейчас обсуждается. Переговоры ведутся об обмене его подзащитного на отбывающих наказание в США Виктора Бута или Константина Ярошенко.

Супруга осужденного в США Виктора Бута уже заявила, что готова написать обращение к американским властям о обмене. Жена приговоренного за контрабанду наркотиков Константина Ярошенко также надеется, что обмен состоится. При этом семья Уилана просить власти об этом не собирается – брат американца отметил, что доверяют решениям правительства относительно шагов по освобождению экс-морпеха. В Кремле возможность обмена комментировать не стали, а в МИДе озвучили общую позицию – в диппредставительстве отметили, что в целом поддерживают обмен американских граждан на россиян, «которые отбывают наказание в большинстве своем по надуманным и противозаконным обвинениям».

Пол Уилан считает свой приговор политическим и намерен его обжаловать. Вместе с тем его адвокат не исключил, что американец в будущем подаст прошение о помиловании.

Пол Уиллан, скорее всего, не будет находиться в колонии весь срок, — считает руководитель программы Внутренняя политика Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

По словам Колесникова, тренд на сталинизацию правосудия просматривается во всех «шпионских» делах.