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Эксклюзив Эха 18:07, 15 июня 2020

Из Ведомостей уходят все заместители главного редактора

Из Ведомостей уходят все заместители главного редактора — Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Это произошло после того, как стало известно, что Андрей Шмаров, который с конца марта исполнял обязанности главного редактора, официально утвержден на этом посту Советом директоров.
Дальнейшая работа с Андреем Шмаровым на посту главного редактора невозможна, это стало бы ударом по репутации, — сказал «Эху» один из заместителей главного редактора Филипп Стеркин.

У журналистов была своя кандидатура, они предлагали Анфису Воронину. В итоге Шмаров получил три голоса из шести, двое голосовали за Воронину. Шмарова поддержал новый владелец Ведомостей Иван Еремин, он воспользовался правом решающего голоса. Об этом пишут сами Ведомости.
Ранее сам Еремин говорил о том, что не собирается вмешиваться в редакционную политику и намерен сохранить традиции издания.

Конфликт Андрея Шмарова с коллективом газеты Ведомости начался практически сразу, как он стал исполнять обязанности главного редактора.

Уже на первой встрече с редакцией в марте Андрей Шмаров признался, что не читал «Догму» — свод редакционных правил, которые касаются общей стилистики текстов и принципов работы. Он также удивил журналистов, объявив, что перестал читать газету после непонравившейся ему статьи в Ведомостях. Вскоре исполняющий обязанности главреда изменил заголовок статьи о продаже Роснефтью активов в Венесуэле, затем снял с сайта Ведомостей колонку экономиста Константина Сонина с критикой главы нефтяной компании Игоря Сечина. Уже через неделю после назначения Шмарова редакторы газеты попросили новых собственников издания его сменить. Глава издательского дома «Версия» Константин Зятьков сказал, что это даже не рассматривается. Журналисты также предложили назначить на эту должность коллегу Анфису Воронину — в этом тоже отказали.

Тем временем цензуры в газете становилось всё больше. Шмаров запретил публиковать новости на основе исследований «Левада-центра» и критиковать поправки в конституцию об обнулении президентских сроков Путина, якобы сославшись на просьбу администрации президента. Коллектив Ведомостей спустя месяц открыто обвинил Шмарова в цензуре и подрыве доверия к изданию. Такие действия ведут к деградации качественного СМИ, отметил коллектив Ведомостей в статье, опубликованной на сайте. Журналисты ещё раз предложили новым собственникам газеты рассмотреть другие кандидатуры на должность главного редактора «Ведомостей». В прошлом месяце с сайта издания несколько раз исчезала статья о рекордно низком рейтинге одобрения президента Путина — исследование Левада-центра. Шмаров объяснил это тем, что Ведомости «не должны становиться площадкой для одной социологической службы». Тем временем из газеты уходили сотрудники, не согласные с политикой нового главреда. За эти месяцы издание покинули руководители трех отделов, а всего около десяти человек. Они называли основной причиной ухода нежелание работать со Шмаровым.

На фоне конфликта управляющий директор компании Arbat Capital Алексей Голубович в конце апреля вышел из сделки по покупке Ведомостей. В конце мая от сделки отказался и Зятьков. Новый владелец газеты глава агентства ФедералПресс Иван Ерёмин отказался снять Шмарова по требованию редакции.

Замруководителя Министерства связи Алексей Волин считает, что подобные конфликты должны заканчиваться – цитирую, — немедленным увольнением журналистов, не согласных с главным редактором. «В противном случае это уже не редакция, а какой-то партизанский отряд» — считает Волин.

Уход журналистов из Ведомостей закономерен. Это следствие внутри редакционного конфликта, компромисс, похоже, невозможен, — такое мнение в эфире «Эха» высказал главный редактор Независимой газеты Константин Ремчуков.

По словам Ремчукова, сейчас главный вопрос, сможет ли новый владелец удержать аудиторию издания.



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