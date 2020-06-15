Интерфакс: Наблюдателям и журналистам следует держаться на расстоянии 1,5-2 метра от членов избирательной комиссии

Наблюдателям и журналистам следует держаться на расстоянии полтора – два метра от членов избирательной комиссии во время голосования по поправкам в Конституцию. Ближе не следует подходить и к участникам голосования, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на обновлённые рекомендации, подготовленные Центризбиркомом и Роспотребнадздором. Помимо прочего, в рекомендациях говорится о запрете на употребление на избирательных участках пищи и напитков, за исключением воды. Голосование по поправкам начнётся 25 июня. В качестве основного дня власти определили 1 июля.