Интерфакс: Наблюдателям и журналистам следует держаться на расстоянии 1,5-2 метра от членов избирательной комиссии

Наблюдателям и журналистам следует держаться на расстоянии полтора – два метра от членов избирательной комиссии во время голосования по поправкам в Конституцию. Ближе не следует подходить и к участникам голосования, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на обновлённые рекомендации, подготовленные Центризбиркомом и Роспотребнадздором. Помимо прочего, в рекомендациях говорится о запрете на употребление на избирательных участках пищи и напитков, за исключением воды. Голосование по поправкам начнётся 25 июня. В качестве основного дня власти определили 1 июля.
2020-06-15T17:35:43+03:00
2020-06-15T17:35:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2660741-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:35, 15 июня 2020
Загрузка комментариев...