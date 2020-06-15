На Навального завели дело о клевете

Дело о клевете завели из-за высказывания политика о ветеране Великой Отечественной войны.

Это сообщают в Следственном комитете.

Поводом стали высказывания оппозиционера о ветеране Великой Отечественной войны, который выступил в поддержку поправок в Конституцию. Ролик с участием ветерана Игната Артеменко, а также хоккеиста Вячеслава Фетисова, фигуристки Аделины Сотниковой , кардиохирурга Лео Бокерии и актера Василия Ланового появился в эфире телеканала RТ в начале июня.

Навальный, комментируя видео, назвал снимавшихся в ролике людей «продажными холуями».

«На одном из федеральных информационных ресурсов был размещен видеоролик, в котором участник Великой Отечественной войны И.С. Артеменко высказал свою позицию по поводу изменений в Конституцию Российской Федерации. Установлено, что 2 июня 2020 года А.А. Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана» — уточняется в заявлении СК.

Статья, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов, — отмечает Интерфакс.