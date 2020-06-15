Первые вакцины от коронавируса не смогут остановить распространение заболевания, утверждают ученые

По их мнению, препараты будут иметь лишь ограниченное действие.

Из-за спешки в производстве вакцины от коронавируса первые препараты вряд ли смогут обеспечить полную защиту – ученые будут стараться предотвратить только тяжелые симптомы заболевания. Такой прогноз в беседе с агентством Bloomberg дал профессор Имперского колледжа в Лондоне Робин Шэтток. С ним согласны и другие специалисты: по их мнению, вакцины будут защищать прежде всего от самой болезни, но не обязательно – от заражения.

Отмечается, что даже давно используемые вакцины от других заболеваний не дают 100-процентной гарантии защиты от заражения. К примеру, около 3 процентов привитых от кори людей все равно могут заболеть сами и передать болезнь другим людям. Ученые предупреждают, что в случае с коронавирусом с этим связана другая опасность: люди начнут считать, что после прививки готовы вернуться к нормальной жизни, но при этом не будут осознавать, что все еще могут оказаться переносчиками вируса.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились уже почти 8 миллионов человек. Более 530 тысяч случаев приходится на Россию.