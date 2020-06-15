Вашингтон возмущен приговором Полу Уилану и требует немедленно его освободить

Мосгорсуд приговорил сегодня гражданина США к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.

Приговор вынесен после секретного разбирательства, при секретных доказательствах и без должного допуска на процесс свидетелей со стороны защиты, заявил госсекретарь Майк Помпео, отметив, что он в гневе. В Вашингтоне серьезно обеспокоены тем, что Уилан был лишен гарантий на справедливый суд, который Россия была обязана ему предоставить в соответствии со своими международными обязательствами в сфере прав человека. «Обращение российских властей с Полом было оскорбительным», — считает Помпео. Он также заметил, что здоровье американца было поставлено под угрозу.

Присутствовавшие на процессе послы США и Великобритании тоже выразили свое несогласие с происходящим и заявили о намерении продолжать добиваться освобождения Уилана, который является обладателем не только американского паспорта, но также Канады, Великобритании и Ирландии. Джон Салливан подчеркнул, что приговор повредит отношениям США и России. Дебора Броннерт собирается поднять этот вопрос на переговорах с российскими властями, в том числе на высшем уровне. Она также сказала, что ожидает справедливого и прозрачного рассмотрения апелляции, в случае ее подачи.

В Кремле в свою очередь заявили, что американца нельзя считать «политическим заложником», приговор ему был вынесен по обвинениям, доказанным в суде, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вместе с тем, он не стал комментировать дальнейшую судьбу Уилана, в том числе вопросы, связанные с возможным обменом.