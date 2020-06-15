Волин: Главному редактору следует выгнать с работы сотрудников, которые отказываются ему подчиняться

Главному редактору следует выгнать с работы сотрудников, которые отказываются ему подчиняться, — заявил зам.главы Минкомсвязи, комментируя конфликт в Ведомостях. По словам Алексея Волина, это один из двух путей решения проблемы. Второй путь, — это увольнение собственником главного редактора.

Зам.министра связи добавил, что если главный «редактор в редакции не главный, то это уже не редакция, а какой-то партизанский отряд».

Сегодня на посту главного редактора газеты ведомости был утвержден Андрей Шмаров, у которого возник конфликт с редакцией – журналисты обвинили Шмарова в цензуре. Сегодня, после утверждения нового главреда, из Ведомостей уволились все его заместители. Один из них, Филипп Стеркин сказал нашей радиостанции, что дальнейшее сотрудничество с изданием стало бы ударом по репутации журналистов.

Ранее из-за нежелания работать со Шмаровым газету покинули около 10 журналистов, в том числе некоторые руководители отделов.