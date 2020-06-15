ТАСС: Три человека, в том числе двое полицейских ранены во время стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. Согласно этим сведениям, стрелявший в полицейских работает в такси.

Правоохранительные органы проверяют информацию о стрельбе в центре Москвы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в понедельник.

«Проверяется информация от заявителя о том, что неизвестные открыли огонь, предварительно, из травматического оружия на Ленинском проспекте», — сказал собеседник агентства.





Как сообщает агентство «Москва», ранены два инспектора ДПС и один нападавший, полицейские остановили машину для проверки, а оттуда раздались выстрелы.

РИА Новости, со ссылкой на экстренные службы передает, что стрельба, по предварительным данным, велась из такси. РИА Новости уточняет, что это произошло у гостиницы «Салют» в районе дома 156 по Ленинскому проспекту. По данным телеканала РЕН-ТВ, нападавшего задержали, он ранен. Один из раненых полицейских в тяжелом состоянии.

На место происшествия выехал руководитель московского Управления Следственного комитета Андрей Стрижов, — передает пресс-служба ведомства.