Путин: Рост безработицы в России не так драматичен, как в других странах

С соответствующим комментарием глава государства выступил на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

Путин сказал, что в России безработица выросла примерно на полтора процента, а во многих других странах, как он выразился, «скакнула» на 11-16%. О каких именно странах идет речь, президент не уточнил.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что при неблагоприятном прогнозе безработица в России вырастет на 10%. Такой же прогноз публиковал в начале июня Центр макроэкономического анализа, причем аналитики говорили, что при пессимистичном сценарии острота проблемы сохранится до 2023 года.