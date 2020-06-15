Bloomberg: Первые вакцины от коронавируса, которые появятся на рынке, не помогут остановить распространение COVID-19

Такое мнение высказали ученые, опрошенные агентством Bloomberg. Они считают, что власти стараются как можно скорее выпустить препараты, и это может сказаться на качестве. Между тем, даже уже готовые и давно используемые вакцины не дают стопроцентной гарантии того, что человек не заразится болезнью, от которой он сделал прививку.
2020-06-15T16:32:28+03:00
2020-06-15T16:32:28+03:00
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16:32, 15 июня 2020
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