Bloomberg: Первые вакцины от коронавируса, которые появятся на рынке, не помогут остановить распространение COVID-19

Такое мнение высказали ученые, опрошенные агентством Bloomberg. Они считают, что власти стараются как можно скорее выпустить препараты, и это может сказаться на качестве. Между тем, даже уже готовые и давно используемые вакцины не дают стопроцентной гарантии того, что человек не заразится болезнью, от которой он сделал прививку.