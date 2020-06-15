Z Архив новостей новости
5 6 6 1705
16:32, 15 июня 2020

Bloomberg: Первые вакцины от коронавируса, которые появятся на рынке, не помогут остановить распространение COVID-19

Такое мнение высказали ученые, опрошенные агентством Bloomberg. Они считают, что власти стараются как можно скорее выпустить препараты, и это может сказаться на качестве. Между тем, даже уже готовые и давно используемые вакцины не дают стопроцентной гарантии того, что человек не заразится болезнью, от которой он сделал прививку.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 13 июня Поздравить…

5 215 6 7485 13.06
Новости

фото: Владимир Гердо / ТАСС Американец Пол Уилан получил 16 лет колонии строгого режима Мосгорсуд признал его виновным в шпионаже…

5 81 6 5362
Интервью 2020

Юрий Пивоваров гость: Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Безусловно, что совокупность всех этих поправок очень опасная, я считаю…

5 71 6 8326 12.06
#слушать 47:28 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Разбор популярных расистских штампов То, что к протестам прибилось немного подонков, воспользовавшихся ситуацией, чтобы громить и грабить, не должно затенять суть…

5 162 6 27489 08.06
Новости

Латиноамериканская певица и актриса Наталья Орейро подала документы на получение российского гражданства Орейро сказала, что они сейчас находятся на рассмотрении в посольстве России в Аргентине…

5 52 6 6995
Блоги

Борис Джонсон: Абсурдно и стыдно, что памятник Черчиллю подвергается риску нападения Мы не можем сейчас пытаться редактировать или подвергать цензуре наше прошлое. Мы не можем притворяться, что у нас другая история. Статуи в наших городах были построены предыдущими поколениями…

5 148 6 21465 12.06
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Возвращение к нормальной жизни. Снижение заболеваемости и открытие летних веранд Благодаря ответственному поведению большинства москвичей, принятым санитарным мерам и отличной работе здравоохранения, мы справились с ситуацией. Она не только не ухудшилась, но и стала значительно лучше…

5 35 6 5221 11:26
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Напоминает дела Дрейфуса и Бейлиса» Судя по тому, что мы читали об этом деле, зиждется оно, как и первое, на желании заглушить память о репрессиях и расправиться с Дмитриевым, вытащившим наружу неоспоримые свидетельства черных страниц советской истории…

5 76 6 13551 07:16
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Инструкция по выживанию туристам в Крыму Медицинские возможности на полуострове ограничены и если произойдёт всплеск заболевания, то мы можем просто захлебнуться…

5 90 6 16792 12:04
Блоги

Самсон Шоладеми политтехнолог

Не надо отмазывать Михаила Ефремова! И в такой общественной травли, что сейчас происходит, я ничего плохого не вижу. Это общество вырабатывает иммунитет к подобным деяниям. Сел за руль пьяным — ты уже преступник…

5 30 6 5628 13.06
Голосование
Своевременно ли снятие ограничений в Москве?
3272684
5 46 6 13304 08.06
Блоги

Кусок эфира

Владимир Сухой: Представления об Америке очень искажены Среди многих белых есть понимание, что темнокожий, вставая утром, испытывает страх, когда он выйдет на улицу и сядет в автомобиль, его все равно остановят, ему все равно предъявят обвинения те, которые иногда белому не предъявят…

5 102 6 19539 11.06
Блоги

Алексей Мельников публицист

Новый провал С точки зрения властей России это событие должно оцениваться как провал, в силу того, что они назначили НАТО противником России…

5 33 6 6448 13.06
Блоги

Светлана Космачева блогер, Нью-Йорк

Протесты в Нью-Йорке Я все это рассказываю не для того, чтобы у вас сформировалось плохое мнение о темнокожем населении города Нью-Йорка. Совсем нет!!..

5 40 6 8237 09.06
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

А как алкоголик должен искупить? Он должен агитировать против алкоголя и своим примером показывать, как он завязал…

5 39 6 7988 14.06
#слушать 51:18 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Идти или не идти? Каждый должен решить для себя сам, исходя из моральной позиции. Те, кто не хочет участвовать в фарсе, пусть остаются дома. Те, кто считает, что «нужно же что-то делать» – пусть идут и голосуют против…

5 175 6 36748 14.06

Популярное за неделю

Новости

фото: pro-arctic.ru Пожилого учёного из Петербурга, специалиста по Арктике, ФСБ обвинило в госизмене Ему грозит до 20 лет заключения…

5 44 6 19983
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Тут надо выбирать: либо трезвенник при галстуке, партбилете и никогда даже в лифте не нассыт – либо, извините, великий актер. Одно из двух. Совмещение невозможно…

5 99 6 137756 10.06
#слушать 49:23 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Своевременно ли снятие ограничений в Москве?
3272684
5 46 6 13304 08.06
Блоги

Андрей Максимов телеведущий, драматург, режиссер

Ефремов сделал то, что до него много лет не делал никто Он извинился и покаялся. Он это сделал, уверен, не для чего-то, а почему-то: потому что не мог этого не сделать. Потому что приличный человек…

5 255 6 909371 13.06
Блоги

+ Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы Таганский суд Москвы отправил актера под домашний арест до 9 августа…

5 321 6 135094 08.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8578307
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4520535

Сегодня в эфире