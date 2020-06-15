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16:04, 15 июня 2020

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об очередном снятии ограничений в столице

С завтрашнего дня открываются летние веранды ресторанов и кафе, библиотеки, музеи, выставочные залы и зоопарки. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Разрешено посещать и спортивные мероприятия при условии, что трибуны будут заполнены на 10%. Собянин признаёт, что при снятии ограничений есть риск, но, по его словам, перестраховываться тоже не следует.

Столичный зоопарк с завтрашнего дня возобновит свою работу после двухмесячного карантина. Посетителей просят с пониманием отнестись к тому, что за это время животные отвыкли от людей. Об этом рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова

Пока посетить столичный зоопарк можно будет только по электронным билетам. На входе посетителям будут измерять температуру и просить пройти по специальному дезинфицирующему коврику. Кроме того, каждый два часа в зоопарке будет проводиться сан обработка дорожек и поверхностей



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