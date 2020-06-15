Три человека пострадали в результате взрыва газа на строящемся судне на Адмиралтейских верфях в Петербурге

Со строящегося судна в больницу увезли двоих рабочих.

Возгорания на строящемся корабле не было, именно поэтому это был не взрыв, а хлопок газа. Об этом «Эху» рассказали в пресс-службе Адмиралтейских верфей. Причины ЧП сейчас устанавливают. Информация о нем поступила сегодня утром. Первый автомобиль спасателей приехал к проходной предприятия около 11 часов. За ним машины еще восьми пожарных частей. Двух пострадавших отвезли в НИИ скорой помощи Джанелидзе с ожогами. Третий сотрудник от госпитализации отказался, ему оказали помощь в медпункте предприятия.

Работы на корабле приостановили, его поставили на проветривание. Как сообщает ТАСС, следственный комитет проводит доследственную проверку. Патрульное судно «Иван Папанин» Адмиралтейские верфи строят по заказу Военно-морского флота для охраны территорий в Арктике, конвоирования и буксировки задержанных судов, перевозки специальных грузов.

Корабль «Иван Папанин» должны были сдать заказчику в прошлом году, но затем перенесли этот срок на 2023 год.