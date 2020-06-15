Госсекретарь США Майк Помпео потребовал немедленного освобождения Пола Уиллана

Помпео подчеркивает в своем заявлении, что возмущен вынесенным сегодня приговором «после секретного разбирательства при секретных доказательствах и без допуска на процесс свидетелей со стороны защиты».

Сегодня Мосгорсуд приговорил Пола Уиллана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже.

Это решение нельзя считать беспристрастным, — считает адвокат Владимир Жеребенков.

Жеребенков при этом заметил, что американские власти, скорее всего, предложат вариант обмена Уиллана

Семья Пола Уиллана не намерена просить американское правительство об обмене. «Власти должны сделать свой собственный выбор по поводу того, как освободить Пола», — сказал Интерфаксу брат, Дэвид Уиллан. Он отметил, что доверяет адвокатам, которые знают, что лучше, — апелляция или просьба о помиловании.