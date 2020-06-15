Из «Ведомостей» решили уйти все заместители главного редактора

Из газеты «Ведомости» решили уйти все заместители главного редактора. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» замглавреда издания Филипп Стеркин, который также принял такое решение.

По его словам, уходят Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Губский проработал в издании с момента его основания, остальные — около 15 лет. Также уйдет и.о. шеф-редактора сайта vedomosti.ru Александра Чунова.

«За это время мы неоднократно объясняли позицию, которая заключается в невозможности работать с новым главным редактором Андреем Шмаровым. Газета «Ведомости» — это издание, в основе которого лежат очень четкие принципы: объективность, честность, абсолютная независимость. И нарушение даже одного из них рушит все. Это уже не те Ведомости», в которых работал я и мои коллеги", — отметил Ф.Стеркин.

Он подчеркнул, что «с тех пор, как появился Шмаров, журналисты несколько раз сталкивались с нарушением этих принципов». «Мы боролись, выдвигали своего кандидата Анфису Воронину, но борьба успехом не увенчалась. Поэтому мы больше не можем работать в этом издании. Для нас крайне важна наша репутация», — заключил Ф.Стеркин.

11 июня редакция выдвинула на должность главного редактора газеты главреда проекта «Ведомости» Анфису Воронину. Совет директоров БНМ большинством голосов назначил главредом Андрея Шмарова. За Воронину проголосовало два из шести членов совета, за Шмарова — три, новый собственник и глава совета Иван Еремин воспользовался правом решающего голоса.