На матч между «Сочи» и «Ростовом», который пройдет в Сочи, будут допускаться только местные болельщики

На матч Чемпионата России по футболу между «Сочи» и «Ростовом», который пройдет на сочинском стадионе «Фишт», будут допускаться только местные болельщики, фанаты «Ростова» будут помещены на карантин, — предупреждает городская администрация.

Матч пройдет 19 июня. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, стадион может быть заполнен на 10%.