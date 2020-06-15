Польша открыла границу с Калининградской области для отдельных категорий российских граждан

Это те, кто имеет право на постоянное или временное проживание в Польше, право на работу, студенты и те, кто едет в Польшу лечиться. После пересечения границы все прибывающие должны пройти обязательный 14-дневный домашний карантин, — сообщает Интерфакс.
2020-06-15T15:31:09+03:00
2020-06-15T15:31:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:31, 15 июня 2020
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