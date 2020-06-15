В США возмущены приговором американцу Полу Уиллану и требуют его немедленного освобождения

Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

Сегодня Мосгорсуд признал Уиллана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Уиллан настаивает на своей невиновности. Между тем, сегодня семья заявила, что не будет просить правительство США об обмене.

Жена Виктора Бута, Алла, готова просить власти США обменять ее мужа на американца Пола Уиллана, осужденного в России. В интервью РИА, Алла Бут отметила, что неоднократно обращалась в МИД России с подобной просьбой.

В США Бут приговорен к 25 годам тюрьмы по обвинению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма.