Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, отказался от адвокатов

Суд после этого отложил заседание, поскольку обвиняемый остался без защиты. На сегодняшнем заседании в Петербургском городском суде историк Олег Соколов поблагодарил своего адвоката Александра Почуева, однако отказался от его услуг.

По словам Соколова, Почуеву за время разбирательства пришло много угроз. «Надеюсь, когда удастся утрясти этот вопрос, он снова включится в дело», — сказал Соколов.

Между тем, для самого Почуева такое решение бывшего доцента СПбГУ стало неожиданностью: адвокат предположил, что его отстранение от работы — дело рук процессуальных оппонентов, которые якобы давно пытались убрать его из числа защитников. Теперь адвокатом Соколова стал Сергей Лукьянов, который вступил в это дело совсем недавно и сегодня даже не появился в зале суда.

Поскольку на этом заседании историк по факту остался без защитников, его перенесли на начало следующей недели. Между тем, за то недолгое время, что длилось заседание, Соколов успел ответить на вопрос о том, признает ли он себя виновным. Подсудимый, несмотря на то, что ранее брал на себя вину, сейчас сообщил, что сперва хотел бы услышать доказательства стороны обвинения.

Напомним, по версии следствия, Олег Соколов зимой прошлого года во время конфликта выстрелил в свою аспирантку Анастасию Ещенко, с которой состоял в близких отношениях. Спустя сутки он попытался избавиться от трупа, расчленив и утопив его.