Минимум 33 уголовных дела возбуждены в России по статье о распространении фейков о коронавирусе

Соответствующий доклад опубликовала международная правозащитная группа «Агора». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автор доклада, адвокат, правовой аналитик «Агоры» Станислав Селезнев.

«Это доклад о преследовании за выражение мнения об общественно значимой информации, которая отличается от пресс-релизов официальных лиц. 40% уголовных дел возбуждено в отношении различных публичных персон — блогеров, журналистов и политиков», — рассказал он.

При этом Селезнев отметил, что «во многих случаях после привлечения граждан к ответственности впоследствии выяснялось, что информация подтверждается жизнью». «Там, где суды внимательно изучают материалы дела и требуют от правоохранителей подтверждения всех элементов состава, то есть заведомость, недостоверность, умысел на распространение ложной информации, такие дела обычно прекращаются. Если же суд подходит к делу чисто формально, а граждане признают вину, то выносится обвинительное постановление», — уточнил адвокат.

Селезнев добавил, что кроме того, правозащитники обнаружили 157 протоколов об административном нарушении за распространение фейков.