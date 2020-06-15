В Кремле поддерживают призыв мэра Москвы Сергея Собянина к москвичам смотреть военный парад дома по телевизору

Это будет интереснее и безопаснее, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков добавил, что в администрации президента с пониманием относятся к тому, что некоторые регионы ограничивают проведение праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.