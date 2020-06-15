Все заместители главреда газеты «Ведомости» объявили об увольнении после утверждения кандидатуры Андрея Шмарова

«За три месяца руководства редакцией Андрей Шмаров неоднократно нарушил установленные в «Ведомостях» редакционные нормы и правила», указали в сообщении редакции уходящие сотрудники — пятеро заместителей главреда, уволньяющиеся в знак протеста против назначения Андрея Шмарова главным редакторам.

Один из замов — Андрей Губский работал в газете с ее основания, остальные — около 15 лет. Как стало известно изданию «Медуза», уходят также шеф-редактора сайта «Ведомостей» Александра Чунова и корреспондент отдела экономики Анна Червонная.

Шмарова в должности главреда утвердили сегодня, несмотря на протесты редакции. Решающим стал голос нового собственника «Ведомостей» Ивана Еремина. Этому назначению предшествовал внутриредакционный конфликт, который начался в марте, когда вскоре объявления о прдаже «Ведомостей» Шмаров стал исполняющим обязанности главного редактора.

На первой же встрече с коллективом он сказал, что не знаком со знаменитой «Догомой» «Ведомостей» — профессиональным кодексом журналистов издания. Редакция также обвинила Шмарова в цензуре — он снял заметку о «Роснефти», менял заголовки материалов, запрещал публиковать новости, ссылаясь на просьбу администрации президента.

Как отмечают «Ведомости», за последние месяцы из -за Шмарова ушли уже около 10 журналистов из более чем 90, в том числе руководители трех отделов.