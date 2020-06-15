Песков: Путин намерен посетить храм главный храм Минобороны РФ

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Президент обязательно посетит этот храм, такое посещение есть в его рабочих планах», — отметил он.

14 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России.

По словам Пескова, Путин не планировал посещать эту церемонию, но при этом его отсутствие там не было связано с эпидемиологической ситуацией.