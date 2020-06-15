В Кремле подтвердили, что некоторые участники церемонии награждения Героев Труда прошли карантин

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Я могу подтвердить. Действительно, некоторые были на карантине. Это связано с обычными мерами предосторожности», — сказал он.

Песков напомнил, что некоторые люди могут переносить болезнь бессимптомно. «Мы все можем быть подвержены риску в плане контакта с инфицированными людьми, переносящими болезнь бессимптомно. Поэтому необходимо дополнительное тестирование. Это объяснимые и понятные меры предосторожности», — заключил он.

Церемония награждения на Поклонной горе 12 июня была первым подобным мероприятием с участием президента и приглашенных лиц с начала эпидемии коронавируса.

Золотые звезды Героев Труда из рук главы государства получили худрук Малого театра Юрий Соломин, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, а также управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.