Защита обвиняемого в госизмене ученого Митько обжаловала его домашний арест и собирается оспорить запрет на прогулки

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов.

Он рассказал, что дело Митько началось еще в феврале 2020 года. «11 февраля состоялся обыск у него дома и допрос. Позже суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста. С тех пор ученый находится дома, не имеет возможности выходить на краткосрочные прогулки, общаться со свидетелями по делу, включая близких родственников, и разговаривать с прессой», — уточнил Павлов.

Адвокат отметил, что защита хочет оспорить запрет на прогулки, поскольку Митько почти 80 лет, и он перенес три инфаркта. «У него несколько шунтов в сердце. В таком состоянии человеку запрещать свежим воздухом негуманно. Кроме того, мы оспорили очередное продление меры пресечения. Жалоба будет рассматриваться в Ленинградском областном суде», — добавил Павлов.

Он подчеркнул, что Митько себя виновным не признает и категорически отрицает факты контактов с какими-либо спецслужбами, в том числе с китайскими. «Все его поездки в Китай были открытыми и связанными с просветительской деятельностью в рамках официальной программы, которая ни от кого не скрывалась. Все документы, которые он с собой возил, были основаны на исключительно открытых источниках и не могли содержать никакой гостайны», — пояснил Павлов.

Адвокат добавил, что пока защите не предъявили документ, на который ссылается следствие в плане секретности. «После того как это случится, у нас появится возможность обосновать, что все данные в этом документе были получены из открытых источников», — заключил Павлов.