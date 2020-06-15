ЦБ Белоруссии ввел временную администрацию в банке, которым управлял политический противник Александра Лукашенко

До этого были возбуждены уголовные дела о легализации преступных доходов и неуплате налогов. Контроль над Белгазпромбанком перешел временной администрации, которую возглавила экс-глава ЦБ Белоруссии Надежда Ермакова. В сообщении Нацбанка страны говорится, что такое решение было принято для «защиты интересов вкладчиков и кредиторов» и «недопущения ухудшения его финансового состояния».

Банком, принадлежащим российским «Газпрому» и Газпромбанку, ранее руководил Виктор Бабарико. Он рассказывал о намерении баллотироваться на пост президента Белоруссии и критиковал действующего главу государства Александра Лукашенко. После этого в банке прошли обыски, а несколько топ-менеджеров были задержаны по обвинениям в легализации преступных доходов и неуплате налогов.

В беседе с изданием РБК Бабарико назвал происходящее рейдерским захватом со стороны государства — по мнению банкира, весь этот процесс направлен лично против него. Лукашенко же заявлял, что правоохранительные органы «работали по банку» еще с 2016 года. По утверждению президента Белоруссии, Бабарико знал об этом и решил пойти в политику, чтобы «стать узником совести».

Ранее власти Белоруссии заявляли, что задержанные сотрудники банка уже дали показания против Бабарико. При этом ему пока не было предъявлено никаких обвинений.