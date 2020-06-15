Совет директоров «Бизнес Ньюс Медиа» утвердил кандидатуру Андрея Шмарова на посту главного редактора газет «Ведомости»

За него проголосовали трое из шести членов совета, двое — за Анфису Воронину, которую предлагала назначить редакция.
Отметим, что у Андрея Шмарова несколько раз возникали конфликты с журналистами издания. Они, в частности, обвиняли его в цензуре.
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За него проголосовали трое из шести членов совета, двое — за Анфису Воронину, которую предлагала назначить редакция.
Отметим, что у Андрея Шмарова несколько раз возникали конфликты с журналистами издания. Они, в частности, обвиняли его в цензуре.