В Китае заговорили о второй волне коронавируса

Военного положение введено в одном из городов, который располагается недалеко от Пекина. Провинция Хубэй граничит с Пекином. Именно там и находится город Баодин, в котором живет 11 миллионов человек.

Группа по противодействию распространения коронавируса ввела в Баодине военное положение, поскольку сообщение между столицей и городом весьма интенсивное, что может вызвать вспышку заболевания вслед за новыми случаями, обнаруженными на одном из пекинских рынков морепродуктов.

45 человек сдали положительный тест на коронавирус, после чего рынок закрыли, равно как и еще несколько торговых площадок. Тотальный карантин ввели в шести жилых комплексах Пекина, что и заставило власти соседних провинций реагировать незамедлительно, тем более, что до Баодина всего 150 километров.

Между тем, доктор медицинских наук Юрий Кремнев полагает, что это не вторая волна COVID-19, а отголоски первой.

За четыре дня китайские власти зарегистрировали около 80 случаев заражения COVID-19.