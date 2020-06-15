В Кремле отказываются считать «политическим заложником» Пола Уилана, осужденного за шпионаж

Приговор был вынесен по обвинениям, которые доказаны в суде, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отказался комментировать решение суда, а также говорить о дальнейшей судьбе Уилана, в том числе отвечать на вопросы, связанные с возможным обменом.