В Кремле отказываются считать «политическим заложником» Пола Уилана, осужденного за шпионаж

2020-06-15T13:29:57+03:00
2020-06-15T13:38:50+03:00
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Приговор был вынесен по обвинениям, которые доказаны в суде, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отказался комментировать решение суда, а также говорить о дальнейшей судьбе Уилана, в том числе отвечать на вопросы, связанные с возможным обменом.