Колесников: Приговор Уилана «имеет высокий политический смысл и воспитательное значение для западных спецслужб»

Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

«Эта посадка имеет высокий политический смысл и воспитательное значение для всех западных спецслужб. Это специальное послание американцам, что так будет с каждым, кто лишь намеком обнажит свои шпионские намерения», — пояснил он.

Колесников также считает сложившуюся ситуацию «прекрасной площадкой для обмена с США». «Уилан может стать предметом торговли», — заключил он.

Как стало известно, Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, к 16 годам колонии строгого режима.