Япония приостановила размещение американской системы противоракетной обороны

Ранее страна планировала установить на своей территории два таких комплекса для защиты от потенциальных атак со стороны Северной Кореи.

О намерении приостановить размещение системы ПРО Aegis Ashore сегодня объявил министр обороны Японии Таро Коно, объяснив это высокой стоимостью и сроками развертывания. По его словам, одной из причин также стала невозможность обеспечить безопасность падения стартового двигателя ракеты-перехватчика после ее запуска, передает японское агентство Kyodo.

Как отмечает издание The Japan Times, решение последовало через месяц после того, как власти страны отказались размещать один из комплексов в городе Акита из-за протестов со стороны местных жителей. При этом система Aegis по-прежнему останется на вооружении японского флота.

Решение о развертывании двух наземных комплексов, которые должны были покрыть территорию всей страны, было принято около трех лет назад. Их стоимость оценивалась почти в 900 миллионов долларов. Завершить установку планировалось к 2023 году.

Россия ранее также неоднократно выступала против развертывания системы ПРО вблизи своих границ.