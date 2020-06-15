Президента Арктической академии наук обвинили в работе на китайские спецслужбы

Валерий Митько якобы передал секретную информацию о новых военных разработках. 78-летнему президенту Арктической академии наук Валерию Митько предъявили обвинение в госизмене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.

«Интерфакс» со ссылкой на свои источники в силовых структурах, пишет о том, что, по версии следствия, Митько несколько лет назад передал в Китай в обмен на вознаграждение секретную информацию о способах обнаружения подводных лодок. До этого ученый якобы на протяжении целого года собирал материалы по шпионскому заданию.

Защита же настаивает на том, что все документы, которые Митько вывез в Китай, касались исключительно его научной работы. Сейчас ученого поместили под домашний арест в его квартире в Ленинградской области: ему запрещено выходить из дома и общаться с другими людьми, в том числе со своими родственниками.

Валерий Митько, помимо своей работы в Арктической академии наук, также занимает пост председателя петербургского отделения секции геополитики и безопасности Российской академии естественных наук.