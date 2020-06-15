BBC начала показ сериала «Отравления в Солсбери» о покушении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь

Пока вышла первая серия. Сюжет основан на событиях, произошедших в английском городе в марте 2018 года. Создатели позиционируют проект как историю, «основанную на свидетельствах ее участников и детальных интервью».

В первой серии у главных героев, которых играют Уэйн Суонн и Джилл Винтерниц, нет ни одной реплики. Они лишь на минуту появляются в кадре, демонстрируя симптомы отравления.

После этого режиссер Сол Дибб предлагает следить за действиями полиции и жителей города. Так, одна из сюжетных линий посвящена полицейскому Нику Бейли, попавшему в больницу после посещения дома Скрипаля. Появится на экране и страдающая алкогольной зависимостью Дон Стерджес, которая станет жертвой отравления газом «новичок» в Эймсбери.

В посольстве России в Великобритании ранее выразили сожаление по поводу того, что BBC решила снимать художественное произведение об этих происшествиях. Дипломаты отметили, что это «не только не помогает установлению истины, но и закрепляет в общественном сознании не подкрепленные доказательствами политизированные версии британских властей», которые обвиняют в случившемся российскую разведку.

Показы второй и заключительной третьей серии намечены на 15 и 16 июня соответственно.