Меркачева: Осужденный на 16 лет американец Уилан не имеет серьезных проблем со здоровьем

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

«Насколько я знаю, со здоровьем у него серьезных проблем не было. Мы как члены ОНК помогали ему разобраться с грыжей. Вроде бы операцию ему уже сделали. На другие проблемы он не жаловался. Уилан — достаточно крепкий мужчина», — сказала она.

Меркачева отметила, что Уилан попадет в обычную колонию, потому что сегодня в России нет ни одного места лишения свободы, рассчитанного на иностранцев.

При этом она не исключила, что его могут использовать для обмена. «Внутренне чутье подсказывает, что его обменяют достаточно быстро», — подытожила Меркачева.