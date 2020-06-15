Шведская компания IKEA вернет странам деньги, выделенные ей для поддержки бизнеса во время пандемии

Для IKEA, по всему миру продающей мебель и товары для дома, кризис оказался не столь серьезным, как предполагалось изначально. В феврале, в разгар эпидемии коронавируса, когда шведской компании пришлось закрыть большинство своих магазинов в разных странах, руководство готовилось к тому, что продажи упадут на 70-80%.

Тогда IKEA нужны были деньги для выплаты зарплат сотрудникам. В девяти странах она получила госпомощь: деньги в частности выделили власти США, Испании, Португалии и Румынии.

Но к настоящему моменту почти все магазины возобновили работу, и как отмечают в компании, покупатели демонстрируют большой неудовлетворенный спрос на товары для обустройства дома. Поэтому руководство IKEA решило отблагодарить все страны, оказавшие поддержку, вернув им деньги.

Отметим, что магазины компании из-за эпидемии закрылись и во многих российских городах. В начале июня они возобновили работу в Москве и еще ряде регионов.

Сеть IKEA в мире насчитывает более 370 магазинов.