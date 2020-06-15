Собянин: Москва готова к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса

Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин.

«Сегодня — по прошествии недели — мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров. И это, честно говоря, просто здорово. И мы можем переходить к следующему этапу снятия ограничений, запланированному на 16 июня 2020 года», — написал мэр.

Он напомнил, что с завтрашнего дня могут открыться летние веранды ресторанов и кафе. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Также возобновляют работу библиотеки, службы проката, рекламные агентства. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки.