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12:36, 15 июня 2020

Собянин: Москва готова к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса

фото: Сергей Бобылев / ТАСС
фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин.

«Сегодня — по прошествии недели — мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров. И это, честно говоря, просто здорово. И мы можем переходить к следующему этапу снятия ограничений, запланированному на 16 июня 2020 года», — написал мэр.

Он напомнил, что с завтрашнего дня могут открыться летние веранды ресторанов и кафе. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Также возобновляют работу библиотеки, службы проката, рекламные агентства. Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки.

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