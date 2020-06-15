Американец Пол Уилан получил 16 лет колонии по обвинению в шпионаже

Мосгорсуд отправил Пола Уилана в колонию строгого режима. Назначенный срок немного меньше, чем требовал гособвинитель. Он просил 18 лет колонии, судья Андрей Суворов в итоге дал 16.

Гражданин США и еще нескольких стран назвал приговор политическим, а процесс фиктивным. В ходе него по словам Уилана была доказана его невиновность и то, что дело сфабриковано. Осуждённый иностранец попросил президента США, глав правительств Великобритании и Канады гражданином которых также является, отреагировать на приговор российского суда.

Защита Уилана с решением не согласна и обжалует его в течение десяти суток, сообщил адвокат Владимир Жеребёнков. Он добавил, что решение о помиловании или обмене Уилана они примут только после вступления приговора в силу.

Отметим, громкий процесс проходил в закрытом режиме. По словам защиты ФСБ обвиняло Уилана в сборе секретной информации, флеш-карту с данными сотрудников одного из подразделений спецслужбы он получил в отеле в центре Москвы в конце 18-го года и сразу был задержан. По словам Уилана — в прошлом морского пехотинца — он думал, что на флешке фото из его туристической поездки по России.

Посол США в России Джон Салливан сказал, что разочарован и разъярён приговором Уилану, передаёт «Интерфакс». Решение повредит отношениям двух стран, сказал глава дипмиссии. Со своей стороны британский посол Дебора Броннерт объявила, что намерена обсудить дело Уилана с российскими властями на высшем уровне.