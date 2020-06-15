Все больше регионов отказываются от проведения 24 июня парада в честь 75-й годовщины Победы

Это связано с угрозой распространения коронавируса. Режим изоляции продлен до 21 июня в республике Саха (Якутия). В связи с этим парад в Якутске отменяется. Об этом сообщили ТАСС в администрации главы и правительства региона. Там отметили, что на 24 июня запланированы другие мероприятия.

Так, на мемориале «Солдат Туймаады» планируется открытие памятника якутскому снайперу и показ техники военных лет, пройдут онлайн-акции и прямые трансляции на местных каналах.

Не проводить торжественное построение войск и техники из-за риска дальнейшего распространения COVID-19 решили в Челябинской области. В регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, напомнили в пресс-служба губернатора, отметив, что решение принято оперативным штабом на основании рекомендаций медиков.

В Пензе по той же причине не состоится в намеченную президентом дату праздничное шествие. Его перенесут на более поздний срок, сообщил губернатор области Иван Белозерцев, подчеркнув, что главное сегодня — «двигаться по пути снятия ограничений режима повышенной готовности».

Ранее не рисковать здоровьем граждан решили власти Тверской, Белгородской, Орловской областей и Пермского края. Не будет парада и в Томской области, но там это объяснили не ситуацией с коронавирусом, а тем, что подобные мероприятия в регионе никогда не проводились.