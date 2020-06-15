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10:07, 15 июня 2020

Участникам встречи с Путиным в День России пришлось предпринять ряд мер эпидемиологической предосторожности

фото: администрация президента России

Встреча прошла в разгар эпидемии коронавируса. 12 июня Владимир Путин впервые с начала эпидемии принял участие в мероприятии лично, а не в онлайн формате. Президент вручил звезды Героев Труда нескольким россиянам на Поклонной горе.

При этом, как отмечает газета «Коммерсантъ», вел себя как в мирное, то есть допандемическое время: то есть легко сходился с людьми, жал им руки, обнимал.

Практически все участники торжественного мероприятия были без защитных средств. Лишь доктор Леонид Рошаль всю церемонию на свежем воздухе просидел в маске и перчатках, и когда подошел к президенту, то предусмотрительно предложил ему свой локоть, а не руку.

Источник издания в администрации президента рассказал, что всем приглашенным пришлось в обязательном порядке пройти тест на коронавирус, а некоторые, по сведениям газеты, 12 дней до этого провели на полном карантине.

Церемония награждения Героев Труда обычно бывает приурочена к 1 Мая, но в этом году ее перенесли из-за пандемии. С конца марта в графике российского лидера были в основном видеоконференции.



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