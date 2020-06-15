С начала пандемии российские власти возбудили 33 дела о ложной информации о коронавирусе

Правозащитники считают, что новая редакция закона помогает преследовать инакомыслящих. Дела о фейках возбуждают каждый два дня — сообщает в своем докладе адвокат Станислав Селезнев, представляющий международное правозащитное объединение «Агора». В нем изучается открытые данные СМИ, статистика правоохранителей и другая информация.

Дел может быть и больше, поскольку административные протоколы в этот перечень не попали да и уголовные дела не всегда оказываются в поле зрения правозащитников. Селезнев отмечает, что за год после принятия статьи в новой редакции было возбуждено всего 13 дел, 8 из которых были прекращены, а за несколько месяцев пандемии количество выросло в несколько раз.

В докладе утверждается, что фигурантами чаще всего становятся активисты несистемной оппозиции и делается вывод о политическом заказе. Хотя первый случай уже вынесенного приговора связан не с оппозиционерами. Пассажир рейса из Таиланда был приговорен к крупному штрафу за то, что сказал, что людей не обеспечили средствами индивидуальной защиты.

Всего за три месяца было составлено 157 протоколов. При этом 20 дел из 33 прекратили из-за малозначительности.