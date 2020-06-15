Посла Чехии вызвали в Российский МИД

По данным источников агентств, это связано с дипломатическим скандалом, который произошел в начале месяца, когда из Чехии были высланы двое сотрудников российского представительства.

Посол Чехии Витезслав Пивонька сегодня прибудет в МИД России. О том, что его вызвали в министерство первыми написали агентства со ссылкой на источники. В посольстве ТАСС это подтвердили, не став комментировать причины. Источник РИА Новости утверждает, что связано это с недавним дипломатическим скандалом — в начале месяца Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон-грата и обязала их покинуть страну.

Как пояснил чешский премьер Андрей Бабиш, это решение связано с тем, что один из них анонимно сообщил спецслужбам ложную информацию о готовящемся нападении на нескольких местных политиков. Издание Respekt опубликовало расследование, в котором утверждалось, что в Прагу прилетел россиянин с дипломатическими документами, который хотел отравить ядом рицином чиновников, связанных в частности со сносом памятника маршалу Ивану Коневу.

Эта дезинформация, подчеркнул Бабиш, усугубила проблемы в чешско-российских отношениях и нанесла ущерб репутации обеих стран. В Москве заявили, что решение Праги без ответа не останется.

В чешской контрразведке отказались обнародовать доказательства вины российского дипломата, сославшись на то, что эти данные секретны.